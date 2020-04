Gaeta, truffa con una casa per le vacanze “fantasma”: la polizia smaschera l’autore

Una truffa con una casa “fantasma” è stata smascherata dalla polizia di Gaeta che è riuscita a risalire all’autore del raggiro che risale al periodo delle vacanze di Natale.

La vittima è un cittadino di Gaeta che nei mesi scorsi, ancor prima dell’emergenza coronavirus, si era recato presso il locale Commissariato raccontando quanto accaduto: nel periodo natalizio navigando su vari social network, aveva fermato la sua attenzione su un annuncio, con offerta imperdibile, di una casa vacanza a Pescasseroli proposta in affitto per il periodo di Capodanno. Contattato telefonicamente l’inserzionista avevano concordato la prenotazione dell’immobile visionato dall'uomo di Gaeta anche tramite alcune foto inviate dall’offerente che aveva fornito tutte le coordinate bancarie per il bonifico, sollecitandolo ad assolvere quanto al pagamento prima ed in un’unica transazione al fine di non perdere l’allettante offerta.

Eseguita immediatamente l’operazione bancaria, la vittima pochi giorni prima della partenza ha contattato nuovamente l’inserzionista per le ultime formalità senza ricevere mai più risposta, verificando inoltre che l’annuncio era stato rimosso dalla bacheca internet. Subito ha capito di essere caduto in una truffa. Alla luce di tutti gli elementi forniti in sede di denuncia, il personale del Commissariato di Gaeta ha svolto mirate indagini che hanno permesso di accertare che l’utenza telefonica dell'offerente risultava intestata ad un cittadino straniero inesistente, che l’Iban su cui era stato eseguito il bonifico era intestato invece ad un pregiudicato 40enne residente a Napoli.

Ulteriori ed approfonditi accertamenti hanno evidenziato che l'uomo era persona ben nota alle forze dell’ordine in quanto autore seriale di analoghe truffe in altre città turistiche italiane utilizzando sempre lo stesso “modus operandi”: postava immagini online di proprietà immobiliari, rivelatesi inesistenti, dopo aver ricevuto l’accredito sul proprio conto corrente del canone di affitto, lo stesso giorno mediante una carta prepagata prelevava l’intera somma giocandola su un noto sito di scommesse online. Lo stesso sito di scommesse ha confermato i dati di registrazione dell’incallito giocatore che corrispondevano esattamente alle generalità del truffatore partenopeo. L’uomo, smascherato è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria di Cassino, con la contestuale richiesta di sequestro cautelativo del conto corrente sul quale sono state accreditate le somme di denaro.

