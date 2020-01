Gaeta, truffe con la casa per le vacanze: così raggiravano le vittime con finte locazioni

Ancora truffe con le case per le vacanze scoperte dai carabinieri a Gaeta: le indagini dei militari della locale Tenenza hanno portato alla denuncia di due uomini, un 48enne e un 55enne originario del Bangladesh.

I due sono stati riconosciuti da diverse vittime come i responsabili delle truffe: secondo quanto accertato, mediante fraudolente inserzioni su alcuni portali internet dedicati alle locazioni inducevano le vittime ad accreditare sul conto corrente intestato al 48enne 500 euro quale compenso per l’affitto di una casa vacanze a Gaeta di fatto mai posta in locazione dal legittimo proprietario.

I due uomini sono stati denunciati in stato di libertà per truffa in concorso.

Sempre a Gaeta i carabinieri, nell'ambito di un'altra indagine, hanno deferito un 36enne di Napoli riconosciuto da una donna di 54 anni quale autore di una truffa: l'uomo è riuscito fraudolentemente riuscito a farsi accreditare attraverso sistema di ricarica elettronica, la somma di 250 euro.