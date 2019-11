Servizi mense scolastiche e centri disabili, il Tar: legittima l'assegnazione a Dussmann

L’affidamento dei servizi di ristorazione scolastica e per gli asili nido, i centri diurni disabili ed il centro anziani da parte dell’amministrazione comunale di Latina alla società Dussmann Service è legittima.

Lo ha stabilito una sentenza del Tar chiamato a valutare i ricorso presentati da due concorrenti, la cooperativa Solidarietà e Lavoro e la Vivenda spa, la prima quale mandataria e la seconda quale mandante del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, che avevano impugnato l’aggiudicazione dell’appalto quinquennale dei servizi di ristorazione.

I giudici amministrativi hanno giudicato in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso oltre che inammissibili i motivi aggiunti al ricorso principale per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. E’ stato invece accolto il ricorso incidentale della Dussmann Service per quanto riguarda il rilievo sull’indicazione del personale dipendente dedicato al servizio da eseguirsi presso gli asili nido Babylandia, Il Trenino e Piccolo Mondo e presso la scuola dell’infanzia San Marco, sottolineando come l’offerta sia incompleta di un elemento essenziale e che, pertanto, essa avrebbe dovuto essere esclusa.