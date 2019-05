Giro d'Italia, scuole e strade chiuse a Sezze per il passaggio dei ciclisti

Organizzazione pronta anche a Sezze, in occasione del passaggio in paese della quinta tappa del Giro d'Italia (Frascati- Terracina) in programma mercoledì 15 maggio. Per garantire la sicurezza strada e l'incolumità degli alunni e del personale, il Comune ha emesso un'ordinanza di chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado su tutto il territorio di competenza per la giornata del 15 maggio.

Una specifica ordinanza è stata poi adottata in tema di viabilità per garantire il regolare svolgimento della manifestazione che si snoderà su alcune strade ricadenti nel comune di Sezze. Visto il percorso della gara, l'amministrazione ha quindi ritenuto necessario limitare in alcuni tratti e chiudere completamente il traffico veicolare in altri.

Le strade chiuse a Sezze

In particolare, dalle 13,30 del 15 maggio e fino al termine della manifestazione, è stata disposta la chiusura totale al traffico delle seguenti strade:

Corso della Repubblica, piazzale delle Regioni, via Calabria, via Bassiano (dall’incrocio con via Fanfara all’incrocio con via Roccagorga) e via Roccagorga; intersezione di via Emilia con Corso della Repubblica; intersezione di via Puglie con Corso della Repubblica; intersezione di via Macerata con Corso della Repubblica; intersezione di via Ascoli con Corso della Repubblica; intersezione di via Asti con Corso della Repubblica; intersezione di via Sicilia con piazzale delle Regioni; intersezione di via Veneto con piazzale delle Regioni; intersezione di via Friuli con S.P. Ninfina I; intersezione di via Fanfara con via Bassiano e S.P. Ninfina I; intersezione di via Strada Vecchia con via Bassiano; intersezione di via Collemeso con via Bassiano; intersezione di via Fontanelle con via Bassiano; intersezione di via Variante con via Bassiano; intersezione di via Bassiano con via Roccagorga (località Zoccolanti); intersezione di via Roccagorga con via Carizia; intersezione di via Roccagorga con via Melogrosso; intersezione di via Roccagorga con via Gattuccia; intersezione di via Roccagorga con via Pastina Valletta; intersezione di via Roccagorga con via Murolungo; intersezione di via Roccagorga con via delle Pecore; intersezione di via Roccagorga con via Boccioni; intersezione di via Roccagorga con via Foresta I tratto.

Strade di accesso e uscita dal paese

Dalle 11 e fino al termine della manifestazione è inoltre stato disposto il divieto di sosta con rimozione forzata su Corso della Repubblica, via Calbria, via Bassiano e via Roccagorga. Dalle 13,30 inoltre l'accesso e l'uscita dal comune di Sezze saranno disciplinati in questo modo:

Il traffico proveniente da via Bassiano fino al cimitero dovrà proseguire in direzione Bassiano;

Per il resto il traffico in entrata e in uscita dal paese sarà veicolato sulla S.P. Colli Ceriara.

Trasporto pubblico

Infine, il Comune ha ordinato alla ditta "Baratta Enrico", affidataria del servizio di trasporto pubblico locale, la sospensione del servizio nelle strade interessate dall'ordinanza e dal passaggio dei ciclisti. La sosta per i camper è invece autorizzata nella sola zona dell'Anfiteatro.