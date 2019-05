Giro d’Italia, Terracina in fermento per l’arrivo della Corsa Rosa. Il piano del Comune

E’ in fermento la città di Terracina per l’arrivo il 15 maggio del Giro d’Italia, edizione numero 102. Si chiude infatti qui la quinta tappa della Corsa Rosa che partita da Frascati dovrà percorrere 140 chilometri. Sono 9,7 i chilometri che interessano la città di Terracina che si prepara al grande evento di mercoledì. La macchina organizzativa è ancora in pieno moto e il piano del Comune per la viabilità e l’organizzazione generale è pressoché pronto. I particolari sono stati illustrati in una conferenza stampa, convocata proprio “per dare più informazioni e il più chiare possibili” ai cittadini e a cui hanno preso parte l’assessore alla Viabilità Luca Caringi, il comandante polizia locale Michele Orlando e l’assessore ai Trasporti Emanuela Zappone

L’obiettivo era appunto quello di illustrare il piano della viabilità dopo la pubblicazione, anche sull’albo pretorio del Comune, dell’ordinanza di chiusura delle strade. “Consigliamo di limitare l'uso delle auto private”, l’appello dell’Amministrazione ai cittadini. L’arrivo dell’organizzazione, con tutti i loro mezzi, del Giro d’Italia in città è previsto per la mattina del 15 alle 6; subito inizieranno le operazioni di montaggio delle tribune, dell’arrivo e del Villaggio.

Le zone rosse e la viabilità

Verranno istituite due isole pedonali, le cosiddette zone rosse; una in viale della Vittoria e una seconda in via Roma dove, dalla mattina alle 6, vigerà il divieto di transito e di sosta. Per quanto riguarda via Roma il tratto interessato è quello che va dal Ponte del Buongoverno (pasticceria Somma) all’intersezione di via Derna. Gli incroci su viale della Vittoria, è stato spigato, sono tutti transitabili. Su tutto il circuito cittadino, dalla mattina, ci sarà il solo divieto di sosta che interesserà l’intera via Roma, piazza della Repubblica, lungomare Matteotti, via Traiano, Ponte dell’Ospedale (pescatori), via Cristoforo Colombo, lungomare Circe fino a via Friuli Venezia Giulia. Altri settori sensibili sono il Quartier Tappa al Liceo in via Pantanelle, con divieto di transito e sosta sin dalla mattina presto. “I residenti non saranno bloccati - è stato spigato in conferenza stampa -, ma comunque limitati nei movimenti”. Altre zone inibite sono piazza Fontana Vecchia, piazza XXV Aprile (zona dell’Arrivo). Percorribili tutte le strade del Centro Storico Alto. Tra le 18 e le 19 la viabilità tornerà ad essere normale in tutta la città, tranne nelle zone rosse che richiederanno un po’ più di tempo.

Il trasporto pubblico e le navette

Le linee del trasporto pubblico locale ordinario sono tutte sospese. Verranno però istituite tre 3 linee di navette. La prima, attiva dalle 8 alle 20, ha il capolinea in piazza IV Novembre a Borgo Hermada, proseguirà poi per C. Battisti, via Pantani da Basso, percorrerà la Pontina, via Badino, Viale Europa fino a Palazzetto Sport e ritorno con frequenza di 20 minuti. Le fermate sono quelle ordinarie del Cotri così come il costo della corsa pari a 1 euro. Sarà consentito parcheggiare in tutte le aree delle attività commerciali, per quella giornata adibiti a parcheggi pubblici. La seconda navetta è quella della Fiora: frequenza ogni due ore, a partire dalle 8 fino alle 20; capolinea dal piazzale della scuola Materna, poi via Matera, Via Appia, Ponte Maggiore, Migliara 58, via C. Battisti e proseguirà secondo lo stesso percorso di quella di B. Hermada. La terza linea è dalla stazione MS Biagio – Terracina Mare fino a piazzale Marconi, attiva dalle 6,50 della mattina fino alle ore 20 con frequenza di 20 minuti.

Il Cotral sposterà il capolinea presso l’area del mercato e utilizzerà la galleria di Monte Giove per tutte le corse nord-sud e sud-nord. I mezzi che normalmente percorrono le strade della zona rossa non entreranno in città. Il servizio sarà temporaneamente sospeso solo nei minuti interessati dal passaggio della corsa sul tratto dell’Appia che i mezzi Cotral devono percorrere per raggiungere lo svincolo in direzione galleria.

Il servizio di raccolta dei rifiuti

Piccole variazioni nel servizio di raccolta dei rifiuti, ma solo per i residenti che si trovano nelle zone interessate dal circuito. Il servizio inizierà un’ora prima, cioè alle 5 del mattino. Nelle altre zone rimarrà normale. Non si riuscirà, purtroppo, a raccogliere gli imballaggi delle attività commerciali come tutti i pomeriggi nella zona del circuito.

“Nessun blocco della città”

“Il blocco totale della città non corrisponde a verità – ha preciasato l’assessore ai Lavori Pubblici e alla Viabilità Luca Caringi-. L’ordinanza è restrittiva per ottemperare alle richieste degli organizzatori, ma si cercherà di adottare una certa flessibilità nella gestione del servizio, senza mai derogare alla sicurezza. Si chiede la collaborazione di tutti, evitando gli spostamenti su veicoli a motore se non costretti. In particolare facciamo appello ai residenti delle zone rosse in cui vigerà la rimozione e il transito sin dalla mattina alle 6. Grazie agli Uffici per il lavoro che hanno svolto e che continueranno a svolgere con grande serietà. Desideriamo che sia una giornata di grande festa per tutta la città”. L’assessore al Trasporto Pubblico e all’Ambiente Emanuela Zappone, dopo aver illustrato il percorso di navette e De Vizia, afferma che “l’impegno della città è enorme. Ringrazio tutti gli Uffici che si stanno prodigando in maniera straordinaria. RCS ci ha comunicato che gli spettatori in tutto il mondo ammontano a 1 miliardo, una straordinaria vetrina per la nostra città che beneficerà di lunghe riprese grazie anche al circuito cittadino di 9,7 km. Invitiamo tutti i cittadini a godersi la festa, a frequentare il villaggio di Piazza Mazzini e dimostrare al mondo la civiltà e il calore di Terracina”.