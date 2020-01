Quattro anni senza Guilio Regeni: a Latina la fiaccolata per chiedere verità e giustizia

Ci sarà anche a Latina sabato 25 gennaio la fiaccolata per Giulio Regeni, organizzata dalla sezione locale di Amnesty International. Saranno tantissime le piazze che in tutta Italia ospiteranno le manifestazioni per ricordare e chiedere giustizia per il ricercatore italiano a quattro anni dalla sua scomparsa in Egitto.

“Alle 19.41 del 25 gennaio migliaia di luci saranno pronte ad accendersi per ricordare il momento esatto dell'ultimo sms inviato da Giulio Regeni prima di essere sequestrato in Egitto, sottoposto nei giorni successivi a feroci torture e assassinato” scrive Amnesty International - Italia nella pagina evento creata su Facebook. “In questi quattro anni abbiamo continuato giorno dopo giorno a chiedere la verità con iniziative in ogni parte del paese. Continueremo fino a quando ci sarà una verità giudiziaria che coincida con quella storica, che attesti quel ‘delitto di stato’, ne accerti le responsabilità individuali e le collochi lungo una precisa catena di comando. Anche le scuole di ogni ordine e grado si stringeranno intorno alla famiglia Regeni per continuare a chiedere verità e giustizia. Studenti, docenti e personale scolastico stanno già organizzando incontri, assemblee e manifestazioni scolastiche”.

Per gli organizzatori quella del “25 gennaio non sarà una semplice manifestazione, ma un abbraccio fortissimo di sostegno di tutta Italia alla famiglia di Giulio Regeni”. E per la prima volta anche Latina scenderà in piazza, per chiedere verità per Giulio e per tutte le altre vittime di sparizioni. L’appuntamento è in piazza del Popolo alle 19.

Da un primo elenco che la sezione Italia di Amnesty International ha pubblicato sulla sua pagina Facebook, tra le città italiane che hanno organizzato una fiaccolata per Giulio Regeni il 25 gennaio figura anche quella di Formia.