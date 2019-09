Terracina e Gaeta: due giovani ufficiali in tirocinio alla Guardia Costiera

Si è concluso presso le Capitanerie di porto di Gaeta e Terracina il periodo di tirocinio di due giovanissime ufficiali, arrivate dall’Accademia Navale di Livorno per un periodo di formazione professionale. Le Guardiamarina Valentina Valente ed Erica Guglietta, entrambe originarie del sud pontino, dopo aver conseguito la laurea magistrale in “Scienze del Governo e dell’amministrazione del Mare” all’Università di Pisa, sono arrivate nel Compartimento marittimo di Gaeta.

I due Ufficiali hanno avuto modo di conoscere, nell’arco di quaranta giorni, le realtà marittime di Gaeta e Terracina, osservando da vicino il ruolo che ricopriranno in futuro e l’ambiente operativo di una Capitaneria di porto, in cui, tra poco più di un anno, saranno chiamate a lavorare. Seguendo le indicazioni e i consigli dei colleghi più esperti, le giovani ufficiali hanno partecipato alle attività quotidiane, avendo modo così di confrontarsi, fin da subito, con le problematiche che quotidianamente coinvolgono gli uffici: dal soccorso in mare, alla sicurezza della navigazione e portuale, alla vigilanza pesca, alla tutela dellambiente. Il tirocinio, svolto in un periodo, quello estivo, di maggior impegno per la Capitaneria in termini di uomini e mezzi, ha consentito alle giovani Guardiamarina anche di condividere con i colleghi l’impegno quotidiano per garantire la sicurezza della balneazione e della navigazione. Terminato il periodo di formazione nel sud pontino, le ufficiali sono ora imbarcate su una unità mercantile per continuare il proprio iter formativo e conoscere in particolare l’attività e la vita di bordo delle navi commerciali.