Il generale Buratti in visita al comando provinciale della Guardia di Finanza

Nel corso della giornata di oggi, lunedì 17 settembre, il generale di Corpo d’Armata Bruno Buratti, comandante regionale Lazio, si è recato in visita ispettiva presso il comando provinciale della Guardia di Finanza di Latina.

Il comandante, accolto dal colonnello Michele Bosco, ha rivolto un saluto a tutte le Fiamme Gialle pontine, riunite per l’occasione nel salone d’Onore di Palazzo “M” insieme ai delegati degli organi di rappresentanza militare Cocer, Coir e Cobar e all’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I.), sottolineando ai l’importanza del ruolo svolto nella custodia dei valori e della tradizione del Corpo.

Nel corso del successivo briefing operativo avvenuto alla presenza di tutti i comandanti di reparto, l’alto Ufficiale ha espresso parole di apprezzamento per i risultati di servizio conseguiti nei diversi comparti investigativi, sottolineando come gli stessi rappresentino la prova del costante e articolato lavoro svolto ogni giorno dalla Guardia di Finanza, impegnata a garantire e tutelare le libertà economiche e la sicurezza. Nel corso della mattinata, il comandante ha poi avuto un incontro con il Prefetto di Latina Maria Rosa Trio, alla quale ha espresso ampia riconoscenza per la collaborazione tra le Fiamme Gialle e la Prefettura, in un contesto socio-economico quale quello della provincia di Latina

A conclusione della giornata, il comandante provinciale Bosco ha poi voluto ringraziare il generale Buratti a nome di tutti i finanzieri pontini per la costante vicinanza ai militari.