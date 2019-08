Giornata di roghi in provincia: incendi a Monte San Biagio e Roccasecca dei Volsci

Un'altra giornata di roghi in provincia di Latina. Le zone colpite sono quelle di Monte San Biagio e Roccasecca dei Volsci. Nel primo caso diversi inneschi stanno provocando incendi da diverse ore, prima in via Vetica poi in via Amerone. Sul posto stanno operando mezzi e squadre dei vigili del fuoco con la presenza di un Dos e l'associazione di Protezione civile Circe. Attivato anche un mezzo aereo, mentre le indagini sono affidate ai carabinieri forestali. Si sospetta che il piromane abbia appiccato il fuoco in diversi punti di una zona collinare.

A Roccasecca dei Volsci il rogo è divampato nel primo pomeriggio di oggi, 29 agosto, in località Serroni. Le fiamme, inzialmente partite a valle, hanno poi interessato la montagna. Anche in questo caso in azione vigili del fuoco e volontari della protezione civile di Priverno e Roccasecca.