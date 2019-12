Tragico incendio in un appartamento: un uomo trovato morto carbonizzato

Tragico incendio a Nettuno: un uomo ha perso la vita in seguito al rogo divampato nel suo appartamento. L’allarme è scattato intorno alle 3 della notte tra il 3 e 4 dicembre e sul posto, in via Santa Lucia Filippini, sono giunti i vigili del fuoco.

Le fiamme hanno interessato un appartamento al quarto piano di un edificio di cinque piani fuori terra. Massiccio il dispiegamento di uomini e mezzi dei vigili del fuoco che sono intervenuti con due squadre e l’ausilio di un'autobotte, il carro autoprotettori ed un’autoscala impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme.

Poi la tragica scoperta con il rinvenimento del corpo ormai senza vita del proprietario di casa (carbonizzato), M. G., un uomo di 48 anni.

Domato l’incendio il palazzo è stato evacuato a scopo precauzionale e dichiarato inagibile l'appartamento dal quale è divampato l’incendio; nel corso dell’intervento sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e portati in ospedale anche due inquilini dell’edificio rimasti intossicati. Sono ora in corso gli accertamenti per risalire alle case del rogo; le indagini sono affidate agli uomini del Commissariato di Anzio intervenuti sul posto.