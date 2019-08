Paura nella notte a Priverno: auto avvolta dalle fiamme nel piazzale di un distributore

Momenti di paura nella notte a Priverno per un'auto in fiamme all’interno del piazzale di un distributore. L’allarme è svagato intorno a mezzanotte e sul posto, in via Madonna delle Grazie, dopo le tante segnalazioni per l'incendio sono giunti i vigili del fuoco.

Al loro arrivo hanno trovato la vettura completamente avvolta dalle fiamme nell’area di manovra della stazione di servizio. Subito sono iniziate le operazioni di spegnimento del rogo scongiurando problemi connessi all'impianto per l'erogazione di carburante.

Dai primi accertamenti condotti dai vigili del fuoco, le cause dell’incendio sembrano essere accidentali: le fiamme si sono sviluppate mentre il veicolo era in marcia. Subito il conducente è quindi entrato all’interno del piazzale del distributore per liberare la strada, mettendosi poi in salvo.

Fortunatamente non si registrano feriti.

