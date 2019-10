Incendio nel capannone di una ditta di trasporti: distrutti bus e autovetture

Un vasto incendio è divampato la notte scorsa nel comune di Santi Cosma e Damiano. La struttura, di circa 9mila metri quadrati è di proprietà di una ditta di trasporti. Le fiamme hanno divorato e distrutto tre bus gran turismo, due autobus urbani alimentati a metano e due autovetture.

Le operazioni di spegnimento sono durate circa sei ore e hanno richiesto il supporto anche della squadra dei vigili del fuoco di Gaeta e di due autobotti. Nella giornata di ieri, 22 ottobre, sono stati effettuati sopralluoghi e avviate le attività di indagine in collaborazione con i carabinieri per cercare di risalire alle cause del rogo, che al momento restano però ancora ignote.