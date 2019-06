Dà fuoco all’abitazione della figlia e rimane ustionato: denunciato un uomo di 82 anni

Ha dato fuoco all’abitazione della figlia rimando ustionato, ora è stato anche denunciato. I fatti sono accaduti a Norma e risalgono al 6 giugno scorso; protagonista un anziano di 82 anni di Sermoneta.

Le indagini sono state condotte dai carabinieri. Intorno alle 4 del 6 giugno scorso l’allarme era scattato in via della Porticina in seguito ad un incendio che poi era stato domato dai vigili del fuoco.

Secondo quanto accertato dai carabinieri, l’uomo ha dato fuoco all’abitazione della figlia rimanendo poi ferito in maniera seria. E’ al momento ricoverato in prognosi riservata per ustioni di terzo grado all’ospedale Sant’Eugenio di Roma.

E per l’anziano è arrivata ieri anche la denuncia dei carabinieri per danneggiamento seguito da incendio e violazione di domicilio. Per i militari alla base del gesto compiuto dall’uomo ci sarebbero futili motivi legati ad aspetti di natura economica.