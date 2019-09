Sabaudia: paura per un incendio in via Biancamano, le fiamme divampano in un forno

Un incendio è divampato nella serata di ieri, domenica 8 settembre, in via Biancamano a Sabaudia. Le fiamme hanno interessato uno dei locali dell'attività "Il Fornaio". Un grosso rogo che ha richiamato in strada anche tantissime persone.

L’allarme è scattato intorno alle 21 e sul posto sono giunti i vigili del fuoco insieme anche i volontari del gruppo Anc di Sabaudia. Subito sono iniziate le operazioni di spegnimento evitando così che l’incendio potesse propagarsi anche agli altri locali del forno.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri; sono in corso ora gli accertamenti per chiarire le cause del rogo.