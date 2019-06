Violento incendio a Monte San Biagio: due mezzi distrutti dalle fiamme

Paura nella prima mattinata di oggi per un violento incendio, preceduto da un’esplosione, a Monte San Biagio. Le fiamme sono divampate in un terreno privato e hanno distrutto due mezzi.

Ad andare a fuoco un camion con cassone scoperto ed un piccolo escavatore. Tutto è accaduto intorno alle 7 di oggi, domenica 23 giugno. Scattato l’allarme, subito dopo la segnalazione sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato duramente per domare l’incendio anche con l’ausilio di un’AutoBottePompa arrivata dal comando di Latina.

L’immediato intervento dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo potesse propagarsi ulteriormente. Fortunatamente non si registrano feriti. Terminate le operazioni di spegnimento sono stati eseguiti i primi sopralluoghi, insieme alle forze dell’ordine per cercare di risalire alle cause del rogo su cui sono ancora in corso accertamenti.

