Incendio a Norma, brucia la collina nella notte: ore di intervento dei vigili del fuoco

Quattro ettari di macchia mediterranea in fumo a Norma. L'incendio si è sviluppato nella tarda serata di ieri, 20 gennaio, in una zona collinare lungo la strada tra Norma e Cori e il fuoco era ben visibile da gran parte della pianura pontina. Sul posto la squadra territoriale dei vigili del fuoco di Latina che ha operato con notevoli difficoltà a causa della zona particolarmente impervia e difficile da raggiungere. La squadra ha inizialmente operato attraverso l'utilizzo di un mezzo fuoristrada, ma è stato poi necessario interrompere le operazioni.

L'incendio è stato monitorato e contenuto per tutta la notte. Alle prime luci dell'alba la sala operativa del comando di Latina ha poi inviato sul posto il personale Dos per proseguire le operazioni con un mezzo aereo. Intorno alle 9 di oggi l'intervento era ancora in corso.

Gallery