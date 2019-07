Incendio al Parco Nazionale del Circeo: ore di lavoro per domare le fiamme

Ore di lavoro per i vigili del fuoco per domare un vasto incendio che ha coinvolto l’area della riserva del Parco Nazionale del Circeo nella zona di Rio Martino.

Mezzi via terra e aerei sono al lavoro dalla mattina di oggi, lunedì 15 luglio, per avere ragione delle fiamme che stavano divorando la vegetazione. L’intervento ha visto impegnate le squadre via terra e un canadair dei vigili del fuoco insieme anche ad un elicottero regionale.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Allegati