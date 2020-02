Paura per un incendio a Pomezia: le fiamme divampano in una cartiera

Paura questa mattina a Pomezia per un incendio all’interno di una cartiera. Le sono fiamme divampate in un capannone di 7.000 metri quadri in via Naro nella zona industriale della città.

Tutto è accaduto intorno alle 8.30 di oggi, sabato 15 gennaio. L’allarme in seguito al rogo lanciato dalla struttura di Intercarta, azienda che si occupa del riciclo della carta. Fortunatamente a parte la grande paura per gli operai al momento dello scoppio dell’incendio, da quanto si apprende non ci sono feriti.

Da quanto si apprende prima del rogo si sarebbe sentita una forte esplosione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre al lavoro per evitare il propagarsi delle fiamme anche ad altri capannoni, e i carabinieri della Compagnia di Pomezia. Come riporta RomaToday, l'incendio sarebbe partito da un compattatore impegnato in un'attività di routine di riciclo.