Incendio sulla Pontina, in fiamme discarica di rifiuti al campo rom di Castel Romano

Vasto incendio alla baraccopoli di Castel Romano sulla Pontina. Il rogo è divampato nella serata di ieri, martedì 14 gennaio; massiccio il dispiegamento di uomini e mezzi dei vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento.

Ad andare in fiamme una vera e propria discarica di rifiuti: alta la colonna di fumo che si è alzata in via della Comunella. Scattato l’allarme intorno alle 22 sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con due squadre e tre autobotti, e con il supporto del Carro Autoprotettori.

A prendere fuoco una vasta area, circa 2000 metri quadri, esterna al perimetro della favela della Pontina. Sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause del vasto rogo. Sul posto anche gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale.