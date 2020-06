Incendio a Sabaudia: distrutti una tettoia e due mezzi. Una persona portata in ospedale

Incendio nella serata di ieri, giovedì 25 giugno, a Sabaudia. L’intervento dei vigili del fuoco si è reso necessario in via Portosello in seguito ad una segnalazione: il violento rogo ha interessato l’area privata all’esterno di un’abitazione; massiccio il dispiegamento di uomini e mezzi dei vigili del fuoco per domare le fiamme; hanno operato un’auto pompa serbatoio e un’auto botte pompa.

L’incendio, secondo i primi accertamenti condotti dai vigili del fuoco, ha distrutto una tettoia in legno, un mezzo pesante e una vettura; coinvolto dalle fiamme anche un serbatoio di gpl da 1000 litri.

Domato il violento rogo, questa mattina il personale dell'ufficio di Polizia Giudiziaria dei vigili del fuoco, insieme alle forze dell’ordine, ha effettuato un sopralluogo per cercare di risalire alle cause dell’incendio. Una persona è rimasta coinvolta nel rogo; soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale, le sue condizioni non sembrano essere gravi.