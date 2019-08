Vasto rogo nel sud pontino, c'è la mano di un piromane: ritrovato un innesco

Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri, 22 agosto, nel sud pontino, a Santi Cosma e Damiano. Il rogo ha interessato la zona di via Campitello - Cerri Aprano e ha distrutto una zona di pineta e macchia mediterranea. Sul posto è stato necessario l'intervento di mezzi aerei per le operazioni di spegnimento a causa della morfologia del territorio che non consentiva un'operazione efficace via terra.

E' stato dunque inviato un dos che ha coordinato l'intervento e due canadair della flotta aerea antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, insieme a un elicottero della Regione Lazio. In supporto anche le squadre di volontari della protezione civile.

Durante le fasi dell'operazione, il personale ha rinvenuto un innesco posizionato in un'area non ancora data alle fiamme, segno inequivocabile che ad agire è stato un piromane. L'innesco è stato sequestrato e preso in consegna dai vigili del fuoco che hanno inviato un'informativa in Procura per avviare le indagini e rintracciare il responsabile.