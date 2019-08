Incendio a Sermoneta, chiuso un tratto della Provinciale Casermette

La Provincia, dopo avere effettuato una serie di sopralluoghi e rilievi tecnici, ha disposto con un’ordinanza la chiusura al traffico veicolare della Strada Provinciale Casermette nei territori dei Comuni di Bassiano e Sermoneta nel tratto compreso tra il km. 2+500 e il km. 5+700 circa, fino a nuova disposizione.

Il provvedimento si è reso necessario a causa delle condizioni in cui versa la sede stradale dopo il vasto incendio che ha interessato i versanti adiacenti dell’arteria. Il tratto in questione quindi rimarrà interdetto al traffico fino a nuova disposizione.quando non sarà ripristinata la sicurezza della strada.