Sezze, vasto incendio in montagna: i canadair si riforniscono d’acqua nel mare di Latina

Vasto incendio nel pomeriggio di oggi, sabato 10 agosto, sulle montagne di Sezze. Le fiamme sono divampate in zona Casali alimentate anche dal vento. Sul posto per domare il rogo sono giunti i vigili del fuoco e la protezione civile; si è reso necessario anche l’intervento dei mezzi aerei.

Due i canadair che hanno fatto rifornimento di acqua nel mare di Latina attirando l’attenzione dei tanti bagnanti che hanno scelto la spiaggia in una delle giornate più calde dell’estate.

Disagi per i treni

Disagi per la circolazione ferroviaria a causa dell’incendio in prossimità dei binari. Intorno alle 16 il traffico dei treni è stato sospeso lungo la linea Roma-Formia tra Sezze Romano e Priverno Fossanova in direzione della Capitale. La circolazione è stata riattivata poi, fanno sapere da Rete Ferroviaria Italiana, circa mezz’ora dopo; i convogli hanno subìto ritardi fino a 25 minuti.