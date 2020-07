Incendio a Terracina, vettura in fiamme a bordo strada sulla Migliara 56

Incendio nel corso della notte appena trascorsa sulla Migliara 56 a Terracina. A fuoco una vettura a bordo strada.

L’allarme è scattato intorno alle 2 ed in seguito ad una segnalazione sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Appena giunti sulla Migliara 56, gli uomini del 115 hanno trovato l’auto completamente avvolta dalle fiamme. Subito sono iniziate le operazioni di spegnimento.

Una volta domato l’incendio, i vigili del fuoco in collaborazione con le forze dell’ordine hanno effettuato un primo controllo del luogo e sul mezzo per cercare di risalire alle cause che hanno dato origine al rogo e che sono ancora in corso di accertamenti.

Fortunatamente non si registrano feriti.