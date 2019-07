Incendio in una zona montuosa in località La Ciana a Terracina nel pomeriggio di oggi, 2 luglio 2019. Sul posto, dopo le segnalazioni, sono intervenuti i vigili del fuoco; lungo l’intervento per domare le fiamme che ha reso necessario anche l’intervento dei mezzi aerei, dei vigili del fuoco e della Regione Lazio. In fiamme diversi ettari di macchia mediterranea.