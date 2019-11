Incendio in un garage, auto avvolta dalle fiamme. Paura in via Signorini a Latina

Attimi di paura nella mattinata di oggi, sabato 23 novembre, in un condominio a Latina per un incendio divampato in un garage. L’allarme è scattato intorno alle 11.30 e sul posto, in via Signorini, dopo le segnalazioni per un rogo in un box auto, sono intervenuti i vigili del fuoco.

Il rogo ha interessato una vettura, completamente avvolta dalle fiamme al momento dell’arrivo dei pompieri . Subito sono iniziate le operazioni di spegnimento che hanno permesso di limitare i danni.

Successivamente i vigili del fuoco hanno effettuato un accurato controllo dello stato dei luoghi per cercare di acquisire elementi utili per stabilire le cause che, al momento, non si sono potute accertare.

Fortunatamente non si sono registrati feriti.