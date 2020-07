Incidente sul lavoro a Sonnino, a perdere la vita è un operaio di 51 anni

E’ un operaio di 51 anni di Pontinia la vittima del drammatico incidente sul lavoro che si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 14 luglio, in località Frasso a Sonnino.

Tutto è accaduto intorno alle 8.30 quando si è attivata la macchina dei soccorsi dopo la segnalazione per un crollo in una palazzina di due piani oggetto di ristrutturazione, in cui si trova anche un ristorante della zona.

Le indagini sono affidate ai carabinieri a cui spetta ora la ricostruzione di quanto accaduto e intervenuti sul posto questa mattina insieme agli ispettori del lavoro e al magistrato di turno. Da quanto si apprende l’operaio, Giovanni Torelli, è stato colpito dal crollo di parte della struttura di copertura. Purtroppo sono stati inutili i soccorsi prestati al 51enne; il personale del 118 intervenuto ha potuto solo accertare il decesso dell’operaio che lavorava nel cantiere.

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Terracina il cui intervento si è reso necessario per permettere a tutti gli operatori di procedere in sicurezza all'interno del cantiere è successivamente recuperare il corpo mediante utilizzo dell’autoscala.