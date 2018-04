Incidente con una motozappa, ferito gravemente l'ex deputato Pasquale Maietta

Pasquale Maietta, ex deputato di Fratelli d'Italia ed ex presidente del Latina Calcio, è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto questo pomeriggio nella sua abitazione in via Nascosa, a Latina.

Secondo la ricostruzione, Maietta stava utilizzando una motozappa per effettuare dei lavori nel giardino della villa. L'incidente con l'attrezzo da giardinaggio ha provocato una ferita grave a una gamba, una semiamputazione. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto è arrivata un'eliambulanza che ha trasportato d'urgenza il commercialista del capoluogo in un ospedale di Roma. Ulteriori sviluppi sulle sue condizioni saranno resi noti probabilmente nelle prossime ore.