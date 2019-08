Scontro mortale sulla Frosinone- Mare: oggi i funerali di Daniela Salsedo

Si terranno questo pomeriggio, 1° agosto, alle 16:30 nella chiesa di San Gioacchino a Collefferro, i funerali di Daniela Salsedo, la donna di 74 anni rimasta vittima, il 30 luglio, di un incidente lungo la Frosinone- Mare, nel territorio di Sonnino.

Uno schianto terribile contro un'autocisterna che trasportava Gpl, che non ha lasciato scampo alla signora, residente ad Anagni. E' ora più chiara la dinamica del sinistro, ricostruita dagli agenti della polizia stradale di Terracina. Sembra infatti che la donna, alla guida della sua Citroen Picasso abbia perso improvvisamente il controllo del mezzo, forse per un malore o per un colpo di sonno, e che abbia invaso l'opposta corsia di marcia proprio mentre sopraggiungeva il camion. Il mezzo pesante ha cercato di evitare impatto spingendosi sul margine della strada ma non è riuscito a scongiurare lo scontro. Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta della Procura. Dopo l'esame esterno sul corpo della vittima, la salma è stata restituita ai familiari per la celebrazione dei funerali.