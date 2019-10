Pauroso incidente sull'Appia, tre i veicoli coinvolti. Grave uno dei feriti

Un brutto incidente si è verificato questa mattina, 30 ottobre, sull’Appia, nei pressi dell’incrocio con la Migliara 45. Dalle prime informazioni sono tre i veicoli rimasti coinvolti, una Mercedes CLA200, una Fiat Panda ed un Opel Corsa; altrettanti i feriti, di cui uno in condizioni più gravi.

Il sinistro è avvenuto al confine tra i territori di Latina, Pontinia e Sezze. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Latina. Secondo una prima ricostruzione, a scontrarsi, per cause che sono ancora al vaglio, sono state due auto; una delle due è poi carambolata colpendo l’Opel Corsa.

I feriti soccorsi dai sanitari del 118 sono poi stati trasportati all’ospedale. Disagi per la circolazione nel corso dei rilievi e dei soccorsi ai feriti. Sul posto necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco.