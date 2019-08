Incidente sull'Appia, danneggiato il ponte sul Garigliano: chiusa la strada

Incidente nel territorio di Minturno. Secondo le prime informazioni un'auto è uscita fuori strada, ha tranciato uno dei tiranti del ponte ad arco sull'Appia e ne ha compromesso un secondo. Si è trattato di un sinistro autonomo che non ha coinvolto altri veicoli.

Il vecchio tracciato dell'Appia è stato momentaneamente chiuso in entrambe le direzioni in corrispondenza del ponte sul fiume Garigliano, nel territorio di Minturno, in una zona in prossimità del confine con la provincia di Caserta. Anas comunica che il traffico veicolare è deviato sulla variante adiacente Formia-Garigliano, con indicazioni sul posto.

Al lavoro i tecnici dell'Anas e le squadre di vigili del fuoco, che hanno disposto la chiusura al traffico dell'arteria per effettuare accertamenti e avviare la progettazione di interventi di ripristino necessari a garantire la sicurezza della circolazione.