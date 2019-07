Incidente sull’Appia: tre auto coinvolte. Un ferito grave, atterra l’eliambulanza

Un grave incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, sabato 20 luglio, sull’Appia nel territorio di Pontinia, al confine con Latina. Lo scontro è avvenuto nei pressi dell’incrocio con la Migliara 47 e da quanto si apprende ha visto coinvolte tre auto, un’Audi A4, un’Opel Astra e una Kia Sportage.

Cinque, dalle informazioni a disposizione, le persone rimaste ferite, delle quali una in gravi condizioni. Sul posto sono giunti i sanitari del 118; necessario l’arrivo anche di un’eliambulanza per il trasporto del ferito in ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri a cui spetta ora la ricostruzione della dinamica.

Pesanti le ripercussioni sulla circolazione stradale; l’arteria è stata chiusa in direzione Terracina e code si sono formate lungo entrambi i sensi di marcia.