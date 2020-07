Incidente sull’Appia, si aggrava il bilancio: muore anche la moglie del 52enne di Cisterna

Si aggrava il bilancio dell’incidente che si è verificato sull’Appia a Velletri sabato sera. Non ce l’ha fatta la donna di 55 anni che viaggiava in sella alla moto insieme al marito, un 52enne di Cisterna, morto sul colpo.

La donna si è spenta all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove era stata trasportata d’urgenza la sera dell’incidente e ricoverata in prognosi riservata. Tra i primi a dare la notizia del decesso il quotidiano Latina Oggi.

L’incidente si è verificato nella serata di sabato 4 luglio all’altezza del chilometro 45,600 della statale Appia, nel territorio di Velletri. A scontrarsi frontalmente la moto condotta dal 52enne, che procedeva verso Cisterna, e un’auto guidata da un 20enne. Inutili si sono rivelati i soccorsi per l’uomo, rimasto ucciso sul colpo dalla violenza dell’impatto. La donna soccorsa dai sanitari del 118 era stata trasportata in ospedale a Latina in gravi condizioni.