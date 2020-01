Incidente ad Aprilia, due persone travolte e uccise da un'auto in via La Cogna

Incidente stradale nella serata di oggi, 13 gennaio, tra Aprilia e Ardea. Due persone sono state travolte da un'auto in via La Cogna e sono rimaste uccise. Sul posto la protezione civile di Ardea, i carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia e le ambulanze del 118. L'impatto violento non ha lasciato scampo ai due pedoni che stavano probabilmente attraversando la strada.

La dinamica resta ancora da chiarire ed è al vaglio delle pattuglie dei carabinieri.