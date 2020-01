Incidente ad Aprilia, sono moglie e marito le due vittime travolte da un'auto in via La Cogna

Sono moglie e marito le due vittime di un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, 13 gennaio, ad Aprilia in via La Cogna. I due pensionati, Nelita e Pietro Tacconi, entrambi 80enni, secondo la ricostruzione erano appena scesi da un autobus di ritorno da Roma. Hanno attraversato la strada e una vettura, condotta da un 19enne del posto, li ha investiti.

Il conducente dell'auto ha riferito ai carabinieri di non essersi accorto dei due pedoni a causa della strada buia. Il giovane avrebbe tentato una manovra improvvisa per evitarli ma invano. La parte anteriore destra li ha colpiti. Nel violento impatto i coniugi sono sbalzati sul parabrezza per poi finire sull'asfalto. I soccorsi del 118 al loro arrivo non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sul posto anche i carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia che hanno effettuato i primi rilievi, insieme alla protezione civile di Ardea. Il 19enne alla guida dell'aut è stato sottoposto agli accertamenti su alcol e droga e ora si attendono i risultati degli esami.