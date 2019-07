Pontina, due incidenti in un chilometro ad Aprilia: lunghe code verso Latina

Due incidenti si sono verificati nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 2 luglio, sulla Pontina nel territorio di Aprilia. I due sinistri sono avvenuti a poca distanza uno dall’altro mandando in tilt la circolazione in direzione Latina, in un orario già difficile per il rientro dei pendolari.

Dalle informazioni a disposizione il primo incidente è avvenuto nei pressi del chilometro 44 in direzione Latina, e ha visto coinvolti due veicoli. In seguito allo scontro, da quanto si apprende, un’auto si è ribaltata rimanendo su un fianco al centro della carreggiata. I feriti soccorsi sono stati trasportati alla clinica Città di Aprilia.

Il secondo si è verificato ad un chilometro di distanza, all’altezza del 45 in direzione sud. Si tratta di un incidente autonomo che ha visto coinvolto un motociclista. Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina in codice giallo.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Aprilia. Pesanti le ripercussioni sul traffico; lunghe le code che si sono formate in direzione Latina.