Incidente in provincia di Avellino, furgone si ribalta: feriti padre e figlio di Fondi

Pauroso incidente nella notte per un padre e un figlio di Fondi in provincia di Avellino. Il furgone sul quale stavano viaggiando è uscito fuori strada lungo la SS 7 BIS, Ofantina, all'altezza dello svincolo per Montella.

Sul posto necessario l’intervento oltre che dei sanitari del 118, anche dei vigili del fuoco.

Il sinistro, come riporta AvellinoToday, è avvenuto qualche minuto prima delle 3.30; il furgone che trasportava ortrofrutta dopo aver sbandato ha urtato il guardrail ribaltandosi.

Feriti padre e figlio, un 53enne e un 19enne, diretti in alta Irpinia a scaricare la loro merce; il ragazzo è rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato liberato dai vigili del fuoco. Poi entrambi sono stati presi in cura dai sanitari del 118 che li hanno trasportati presso l'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso.

Per il recupero del l'automezzo, si è reso necessario l'intervento dell'autogru dei vigili del fuoco dalla sede centrale di Avellino. La dinamica al vaglio dei carabinieri.