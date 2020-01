Auto si ribalta e finisce fuori strada, famiglia salva per miracolo

Brutta avventura per una famiglia di Itri rimasta fortunatamente illesa da un terribile incidente stradale avvenuto questa mattinata in località Borgo Centore a Cellole, in provincia di Caserta.

La famiglia, come riferisce Casertanews, viaggiava a bordo di una utilitaria che si è ribaltata, finendo la propria corsa fuoristrada. Padre, madre e figlia sono stati immediatamente soccorsi da alcuni commercianti della zona che li hanno aiutati ad uscire dall’abitacolo. Fortunatamente non hanno riportato ferite gravi nell’impatto che pure è stato molto violento. Stando a quanto raccontato dall’uomo che era alla guida, l’incidente sarebbe stato causato da un’altra vettura che gli ha tagliato la strada all’improvviso, costringendo ad una manovra azzardata per evitare l’impatto.

Sul luogo dell’incidente è arrivata un’ambulanza per medicare per prestare i primi soccorsi.