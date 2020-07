Incidente sull'Appia, scontro frontale tra una moto e un'auto: muore un uomo di Cisterna

Un morto e tre feriti, di cui uno in gravi condizioni. E' pesante il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 22 di ieri, 4 luglio, lungo l'Appia, all'altezza del chilometro 45,600, nel territorio di Velletri. A scontrarsi frontalmente una moto condotta da un 52enne di Cisterna, che procedeva proprio in direzione della cittadina pontina, e un'auto guidata da un 20enne.

Ad avere la peggio il centauro, rimasto ucciso sul colpo dalla violenza dell'impatto: finito sull'asfalto, è morto nella caduta. Ferita in modo grave anche la donna che viaggiava a bordo della sua moto: trasportata all'ospedale di Latina, al momento è in prognosi riservata.Feriti, ma non in maniera grave, anche i due ventenni a bordo dell'utilitaria coinvolta nello schianto. Sul posto per i rilievi gli uomini della polizia stradale di Albano. A loro il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente e di risalire alle responsabilità.