Cisterna, incidente all'incrocio tra Appia e Ninfina: quattro feriti

Incidente ieri pomeriggio, 21 luglio, nel territorio di Cisterna. Lo scontro è avvenuto all'incrocio tra la via Appia e la via Ninfina II. A scontrarsi due auto che, dopo il violento impatto, sono uscite fuori strada terminando la loro corsa in un campo agricolo che costeggia la carreggiata.

Quattro le persone rimaste ferite nel sinistro, due dei quali in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Uno dei feriti, residente a Cisterna, è stato soccorso da un'eliambulanza e trasportato all'ospedale Goretti di Latina.

L'incidente ha richiesto sul posto l'intervento di una squadra di vigili del fuoco e delle pattuglie della polizia stradale di Aprilia.