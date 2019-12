Donna investita sulle strisce a Cisterna, ritirata la patente al conducente dell'auto

Una donna di 44 anni è stata investita nel pomeriggio di ieri, 30 novembre, a Cisterna mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. E' accaduto intorno alle 17,30 lungo Corso della Repubblica. La signora è stata travolta da una Smart condotta da un uomo di 53 anni, immediatamente soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata all'ospedale Goretti in codice rosso. Sul luogo del'incidente gli agenti di polizia locale, che hanno ritirato la patente di guida al coducente. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro come previsto in caso di sinistro con lesioni gravi. Gli agenti hanno anche effettuato sul conducente ulteriori accertamenti per verificare l'eventuale assunzione di sostanze alcoliche, ma l'esito degli esami è stato negativo.

Pochi minuti dopo, alle 17.40, si è verificato un secondo incidente questa volta su via Leonardo Da Vinci, in pieno centro urbano. Una Toyota Yaris proveniente da via Dalla Chiesa, senzai dare la precedenza, tamponato una Fiat Punto che percorreva via Da Vinci. L’impatto ha causato danni alle vetture lasciando fortunatamente illese le persone a bordo. La conducente della Yaris, prima si è fermata ma poi si è allontanata facendo perdere le proprie tracce. Il personale di polizia locale intervenuto ha immediatamente attivato le ricerche visionando le telecamere presenti in zona. L'imptto con l'altra vettura aveva però causato il distacco della targa rimasta a terra sul luogo dell’incidente e così non è stato difficile risalire al veicolo e all’intestatario. Dopo circa mezzora dal fatto, la conducente dell’auto in fuga, A.E. di 44 anni, nata a Santo Domingo e residente in Abruzzo, si è presentata spontaneamente ed è stata sanzionata per l’omessa precedenza e per essersi allontanata dal luogo dell’incidente senza lasciare i propri dati e sincerarsi delle condizioni delle persone coinvolte.

“L’attività della polizia locale di Cisterna - commenta il comandante Raoul De Michelis - in questo fine settimana ha visto un’impennata di lavoro dovuto soprattutto allo scorretto uso della strada e alle numerose distrazione durante la guida. Per la sicurezza di chi guida e dei pedoni, si fa pertanto appello a tutti gli automobilisti a prestare maggiore prudenza e attenzione. Un plauso al personale in servizio”.