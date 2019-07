Cisterna, incidente sull'Appia: quattro feriti. Grave una donna

Grave incidente stradale questo pomeriggio nel territorio di Cisterna lungo la via Appia. Due le auto coinvolte e quattro i feriti. Per cause ancora in corso di accertamento due Mercedes si sono scontrate e nel violento impatto una ha carambolato al centro della carreggiata, l'altra è finita fuori strada in un canale. Nella prima vettura viaggiavano un uomo e una donna, nella seconda padre, madre e una bambina di pochi anni, che è rimasta illesa ma che è stata comunque, per precauzione, trasportata al Goretti di Latina.

Una donna, ferita più gravemente, è stata soccorsa da un'eliambulanza e trasportata al San Camillo di Roma dove si trova ricoverata in gravi condizioni in Rianimazione. Sul posto sono arrivate anche altre tre ambulanze del 118 che hanno trasportato gli altri feriti al Goretti, una squadra di vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale di Aprilia e la polizia locale di Cisterna che si sono occupati della viabilità durante le operazioni di soccorso.

All'origine del violento sinistro probabilmente una mancata precedenza.

Gallery