Incidente a Cisterna: alla guida ubriaca esce fuori strada. Auto contro la rivendita di frutta

Pauroso incidente, nel pomeriggio di ieri, 20 maggio, in via Eschido a Cisterna, al confine con il territorio di Sermoneta. Protagonista una donna di 55 anni che si era messa alla guida dopo aver alzato il gomito. Sul posto per i rilievi di rito la polizia locale.

Secondo una prima ricostruzione la donna, alla guida di una Ford Fiesta, per cause ancora al vaglio, è uscita fuori strada andando a schiantarsi contro una struttura per la vendita di frutta e verdura, fortemente danneggiata. Nonostante i danni materiali, fortunatamente non si sono registrati feriti.

Sottoposta agli accertamenti, la conducente presentava un tasso alcolemico di 0,69 gr/litro, superiore al limite di legge di 0,5 gr/litro. Per lei è scattata la sanzione amministrativa di 1.088,00 euro oltre alla sospensione della patente, per un periodo da 6 a 12 mesi che sarà determinato dal Prefetto di Latina, e alla decurtazione di 10 punti.

“L’aumento del numero dei sinistri stradali legati alla guida alterata dall’uso di sostanze alcooliche e stupefacenti è un dato preoccupante. In ogni sinistro stradale - afferma il comandante De Michelis - i conducenti verranno sottoposti a specifici accertamenti al fine di determinare l’eventuale assunzione di sostanze alcooliche e stupefacenti”. “Le sanzioni per i trasgressori sono importanti: a seconda del tasso alcolemico e delle circostanze dell’accertamento vanno da 544 euro fino alla denuncia penale, sospensione della patente fino a 2 anni o la revoca della stessa nei casi di omicidio stradale” ricordano dalla polizia locale di Cisterna.