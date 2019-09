Incidente mentre guida sotto l’effetto di alcol e droga, denunciato un 18enne

Coinvolto in un incidente mentre era alla guida sotto l’effetto di alcol e droga è stato denunciato dai carabinieri. Protagonista di quanto accaduto a Priverno un giovane di soli 18 anni.

I fatti risalgono alla notte dell’8 settembre scorso; il provvedimento nei confronti del ragazzo arriva al termine delle indagini che sono state condotte dai carabinieri.

Secondo quanto accertato dai militari, quella notte il 18enne si era messo alla guida del proprio ciclomotore sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti – così come accertato presso una struttura sanitaria – rimanendo coinvolto nell’incidente con feriti.

Per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.