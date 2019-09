Incidente mentre è alla guida sotto l’effetto di droga, 42enne denunciato dai carabinieri

Mentre era alla guida sotto l’effetto di droga è rimasto coinvolto in un incidente: un uomo di 42 anni è stato denunciato dai carabinieri. I fatti sono avvenuti nella giornata di lunedì 16 settembre a Priverno.

Il 42enne, come riferito dai militari dell’Arma, si è messo alla guida del suo ciclomotore dopo aver assunto sostanze stupefacenti, così come accertato presso una struttura sanitaria del luogo, rimanendo coinvolto in un incidente stradale con feriti.

Per lui è scattata la denuncia per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.