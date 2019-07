Fondi, incidente autonomo mentre guida l'auto: 40enne rinuncia di sottoporsi al test

Era rimasta coinvolta in un incidente stradale ma si è rifiutata di sottoporsi all'alcol test. Il sinistro si è verificato a Fondi, dove la donna, una 40enne russa residente a Terracina, è uscita fuori strada in un incidente autonomo. I fatti risalgono al 10 luglio scorso e i militari dell'Arma del luogo, nella giornata di ieri, hanno denunciato la signora per rifiuto dell'accertamento dell'uso di sostanze e stupefacenti.

Al termine delle formalità di rito, i carabinieri hanno proceduto alla confisca della vettura.