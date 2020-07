Scontro in pieno centro a Fondi, 17enne trasportato a Roma in gravissime condizioni

Un giovane è rimasto gravemente ferito la scorsa notte in un incidente avvenuto in pieno centro a Fondi. Il 17enne viaggiava a bordo di uno scooter quando in via don Luigi Sturzo si è scontrato con un’auto.

Il ragazzo a causa del forte impatto è stato sbalzato via dalla sella ed è finito sulla recinzione di un’abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberalo dalla recinzione che gli ha provocato ferite gravissime.

Sul posto è arrivata anche l’eliambulanza che ha trasportato il 17enne all’ospedale Gemelli di Roma dove versa in condizioni disperate.