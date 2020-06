Incidente mortale a Fondi: nello scontro perde la vita un ragazzo di 19 anni

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 7 giugno, a Fondi dove un giovane ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale. Il sinistro si è verificato in via Sugarelle.

Da quanto si apprende, per cause che sono ora al vaglio, si sono scontrati uno scooter, su cui viaggiava la vittima, e un furgone; ad avere la peggio il ragazzo di 19 anni per il quale purtroppo non c’è stato nulla da fare. Si è rivelato inutile l’intervento sul posto dei sanitari del 118.

La dinamica del drammatico incidente è ora al vaglio dei carabinieri.