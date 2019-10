Incidente a Fondi: investito da una vettura sulla Flacca, muore un uomo

Tragico incidente nella serata di sabato 12 ottobre sulla Flacca, nel territorio di Fondi. Un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto mentre tornava a piedi a casa.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 21 all'altezza del chilometro 8 dell'arteria. La vittima è un cittadino di origini indiane di 47 anni che viveva a poche centinaia di metri dal luogo dell'incidente.

Sul posto immediato l'arrivo dei sanitari del 118, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare, è deceduto sul posto. La giovane alla guida dell'auto è rimasta leggermente ferita ed è stata indagata per omicidio colposo in attesa degli esiti degli esami tossicologici.

Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Aprilia e di Latina, insieme ai due comandanti Massimiliano Corradini e Alfredo Magliozzi, a lavoro ora per ricostruire l’esatta dinamica del drammatico incidente. Sul posto anche i vigili del fuoco.