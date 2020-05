Incidente a Fondi: un uomo travolto e ucciso da un'auto

Incidente mortale a Fondi questa mattina, 8 maggio. A perdere la vita un uomo, investito e ucciso da un'auto. La dinamica del sinistro è ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia ma secondo i primi accertamenti l'anziano si trovava sul ciglio della strada, nei pressi della via Appia, e stava raccogliendo della cicoria.

Il conducente di un'auto non si è accorto della sua presenzaa e non è riuscito a frenare. La vettura lo ha quindi travolto in pieno e per l'uomo non c'è stato nulla da fare. All'arrivo dei soccorsi del 118 non è stato possibile far altro che constatare il decesso.